Франция

Защитник французского Марселя Патрис Эвра продолжает восстанавливаться после повреждения бедра.

Напомним, что 35-летний фулбек Провансальцев травмировал заднюю поверхность левого бедра неделю назад — в поединке 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка Франции против Лиона (2:1).

Как сообщает официальный сайт Марселя, сегодня Эвра уже тренировался по индивидуальной программе. Француз выполнял беговые упражнения и работал с мячом под наблюдением физиотерапевта команды.

Стоит отметить, что экс-капитан сборной Франции присоединился к Провансальцам в прошлом месяце, перебравшись из туринского Ювентуса на правах свободного агента.

В футболке Марселя Эвра уже провел 2 матча.