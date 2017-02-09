Защитник французского Марселя Патрис Эвра продолжает восстанавливаться после повреждения бедра.
Патрис Эвра, om.net
09 февраля 2017, 19:53
Напомним, что 35-летний фулбек Провансальцев травмировал заднюю поверхность левого бедра неделю назад — в поединке 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка Франции против Лиона (2:1).
Как сообщает официальный сайт Марселя, сегодня Эвра уже тренировался по индивидуальной программе. Француз выполнял беговые упражнения и работал с мячом под наблюдением физиотерапевта команды.
Стоит отметить, что экс-капитан сборной Франции присоединился к Провансальцам в прошлом месяце, перебравшись из туринского Ювентуса на правах свободного агента.
В футболке Марселя Эвра уже провел 2 матча.