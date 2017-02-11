Франция

Итальянский наставник Фабио Капелло признался, что был очень близок к подписанию контракта с ПСЖ, однако отказался из-за работы в сборной России.

Летом 2013 года ПСЖ покинул Карло Анчелотти, который ушел в Реал. Заменить его мог другой итальянец – Фабио Капелло.

"Я расскажу вам кое-что. Никогда я не был так близок к работе, как в случае с ПСЖ", — заявил Капелло в интервью Canal+.

"Когда Леонардо был дисквалифицирован, он позвонил мне. Я согласовал условия контракта с клубом, но ведь тогда я тренировал Россию. Покинуть тогда сборную казалось для меня предательством. Возможно я был неправ, ведь в итоге это Россия со мной некрасиво обошлась! Я упустил отличную возможность возглавить большой клуб".

Капелло был уволен из сборной России в июне 2015 года, получив за расторжение контракта компенсацию в размере около 15 млн евро.