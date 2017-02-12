Франция

Вполне возможно, что для полузащитника Монако Габриэля Бошильи сезон уже закончен.

Вчера Монако разгромил Метц 5:0. Дублем отметился Радамель Фалькао, еще 3 гола на свой счет записал Килиан Мбаппе.

Впрочем, победа была несколько омрачена повреждением Габриэля Бошильи. 20-летний хавбек, который забил 6 голов в 11 матчах Лиги 1 в этом сезоне, отметился ассистом в этом матче, а на 68-й минуте был вынужден покинуть поле после столкновения с защитником Метца Джонатаном Ривьересом.

Монако посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что бразилец порвал передние крестообразные связки колена. В ближайшие дни он будет прооперирован.

"Это серьезное повреждение. Возможно, сезон для Бошильи закончен. Это важный член команды, способный сыграть на 3 позициях. Я бы предпочел выиграть 1:0 и сохранить Габриэля".

После 25 матчей в активе Монако 58 очков, на 3 больше, чем у идущего вторым ПСЖ. В последний раз клуб из одноименного княжества становился чемпионом Франции в 2000 году.

Также монегаски вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сразятся с Ман Сити.