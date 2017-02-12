Франция

Полузащитник Монако Темуе Бакайоко пока что отказывается продлевать соглашение с клубом.

Бакайоко является воспитанником Ренна. В Монако он перешел в июле 2014 года за 8 млн евро. В нынешнем сезоне Темуе является ключевым игроком монегасков. На счету хавбека 29 матчей за Монако (2 гола и 1 ассист) во всех турнирах в этом сезоне.

Le Parisien сообщает, что Монако собирается продлить контракт с Темуе. Однако первое предложение клуба было отвергнуто игроком.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Бакайоко со стороны разных клубов, в том числе – Челси и Манчестер Юнайтед.

Нынешний контракт 22-летнего полузащитника с Монако рассчитан до середины 2019 года.