Франция

Полузащитник Ниццы Валентин Эйссерик раскритиковал своего партнера по команде Марио Балотелли.

Балотелли хорошо начал сезон в Ницце, но заметно сдал ближе к зиме. В недавнем поединке против Ренна (2:2) Марио не играл из-за симптомов гриппа.

"Мне очень жаль, но я буду честным. Я говорю правду. Это позор, что он позволяет себе так опускать голову. Вижу его на тренировках каждый день", — цитирует Эйссерика Goal.com.

"Думаю, что он просто не хочет иметь ничего общего с нами. Это действительно разочаровывает. Мы могли бы действительно использовать его помощь".

"Знаем, что тренер тратит много сил. Он не будет ставить в состав того, кто убирает ногу с педали газа", — поведал хав.

Балотелли в текущем чемпионате забил 9 голов, но с ноябре на его счету в Лиге 1 всего 1 забитый мяч.