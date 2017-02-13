Франция

Следующий гол нападающего Антони Мартиаля обойдется Манчестер Юнайтед в 10 миллионов евро.

Мартиаль перешел в МЮ летом 2015 года из Монако. Манкунианцы заплатили за Антони 36 млн фунтов сразу и дополнительно прописали бонусы. Один из пунктов обязывает Красных Дьяволов выплатить Монако еще 10 млн евро, если нападающий забьет 25 голов за МЮ.

Мяч против Уотфорда стал для Антони 24-м. Таким образом, после следующего гола француза МЮ придется перечислить деньги на счет Монако.

В декабре ходили слухи о том, что Мартиаль недоволен своим положением в клубе и может покинуть Манчестер. Однако главный тренер МЮ Жозе Моуриньо заявил, что игрок должен остаться и доказать свои претензии на место в основе.