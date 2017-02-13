Франция

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал свою результативность в текущем сезоне, отметив при этом заслуги всей команды.

После ухода из ПСЖ Златана Ибрахимовича именно Кавани стал лидером атак французской команды. В текущем сезоне на его счету 31 гол и один ассист в 30 матчах за парижан во всех турнирах.

"Я не считаю себя спасителем ПСЖ", — заявил Кавани на сегодняшней пресс-конференции.

"В моих успехах есть заслуга всей команды, которая должна работать вместе, ведь футбол — это командная игра. Мы все должны отдавать все свои силы. Я должен много работать, как и любой другой игрок".

"Я чувствую себя расслабленным и спокойным. Я рад быть частью такой прекрасной команды".