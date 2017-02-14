Франция

Нападающий Марселя Бафетимби Гомис, выступающий на правах аренды из Суонси, получил повреждение.

Гомис повредил связки колена в воскресном матче против Нанта (2:3).

Вчера тесты показали, что Бафетимби будет отсутствовать 4 или 6 недель.

Вполне возможно, что вернется экс-игрок сборной Франции в игру после международного перерыва, который завершится 2-го апреля.

Гомис перешел в Марсель перед началом этого сезона из Суонси. Он защищает цвета провансальцев на правах аренды.

На счету Гомиса в текущем чемпионате 16 голов в 24-х матчах.