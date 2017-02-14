Нападающий Марселя Бафетимби Гомис, выступающий на правах аренды из Суонси, получил повреждение.
L'Equipe
14 февраля 2017, 10:42
Гомис повредил связки колена в воскресном матче против Нанта (2:3).
Вчера тесты показали, что Бафетимби будет отсутствовать 4 или 6 недель.
Вполне возможно, что вернется экс-игрок сборной Франции в игру после международного перерыва, который завершится 2-го апреля.
Гомис перешел в Марсель перед началом этого сезона из Суонси. Он защищает цвета провансальцев на правах аренды.
На счету Гомиса в текущем чемпионате 16 голов в 24-х матчах.