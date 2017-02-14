Франция

Египетский бизнесмен Хишам Эльколи желает приобрести клуб из Лиги 1.

L’Equipe сообщает, что Эльколи предлагает за Анже 20 млн. евро и даже достиг определенного соглашения по продаже.

Правда, владелец 93% акций Анже Саид Шабан заявил, что не собирается так просто продавать Анже и хочет еще пару лет поруководить клубом, чтобы его усилить.

Эльколи ранее работал агентом ФИФА и хорошо себя зарекомендовал в египетском, африканском и азиатском футболе. Он владеет недвижимостью в Египте и ОАЭ.

Анже сейчас занимает в Лиге 1 14-е место, но от зоны вылета команду отделяют всего 2 пункта.