Франция

Правый защитник Монако Фабиньо рассказал о том, что имеет достаточно вариантов для продолжения карьеры.

Отец правого защитника Монегасков Жоао Фабиньо рассказал о потенциальных командах, где может оказаться его 23-летний сын, который также может сыграть опорника.

"Мы ведем переговоры с Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсеналом и Барселоной", — сказал Жоао Фабиньо в интервью J+1.

"Нам нравятся Красные Дьяволы и работа Жозе Моуриньо. Впрочем, мы также склоняемся к варианту с Ман Сити, где готовят нам место", — резюмировал отец Фабиньо.

Добавим, что Фабиньо в нынешнем сезоне сыграл за Монако 35 матчей, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Контракт игрока с Монегасками истекает летом 2021-го года. В активе защитника четыре встречи за национальную команду.