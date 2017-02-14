Французский специалист Франк Пасси вскоре возглавит команду из Лиги 1.
Франк Пасси, L'Equipe
14 февраля 2017, 15:17
L’Equipe сообщает, что Лилль отправляет в отставку своего нынешнего тренера Патрика Колло из-за неудовлетворительных результатов.
В последних трех встречах Доги уступили и опустились на 17-ю строчку в Лиге 1.
Клуб подтвердил изданию, что его место займет Франк Пасси, который в декабре покинул Марсель.
Ранее Пасси работал исключительно, как временный тренер или ассистент с Компостелой и Марселем