Франция

Полузащитник Марселя Лассана Диарра прекратил сотрудничество с клубом.

Напомним, что 31-летний опорник присоединился к Провансальцам летом 2015 года на правах свободного агента.

Как сообщает официальный сайт Марселя, клуб расторг контракт с Диарра по взаимному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек мадридского Реала имеет вариант продолжения карьеры в Китае.

В текущем сезоне Диарра отыграл за Марселя во всех турнирах 12 матчей (9 — в основе).