Франция

Французский наставник Франк Пасси назначен на должность главного тренера Лилля.

Напомним, что последним местом работы 50-летнего специалиста был Марсель, который он тренировал с августа по октябрь 2016 года.

Как сообщает официальный сайт Лилля, клуб заключил с Пасси трудовое соглашение, которое рассчитано до конца текущего сезона.

Отмечается, что Патрика Колло, который возглавлял Догов с конца ноября 2016 года, переведен на работу в клубную академию.

После 25 сыгранных туров текущего розыгрыша французской Лиги 1 Лилль с 26 очками в активе расположился на 17-й строчке турнирной таблицы среди 20 коллективов, находясь в одном зачетном балле от зоны вылета.