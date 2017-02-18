Франция

Вратарь Ниццы Йоан Кардинале уверен, что нападающий команды Марио Балотелли вновь будет преисполнен желания доказать всем, что является игроком топ-класса.

Балотелли забил 6 голов в первых 5 матчах в Лиге 1, однако потом заметно сбавил обороты.

В матче с Сент-Этьенном Марио и вовсе оказался на скамье запасных. При этом игрок Ниццы Валентин Эйссерик раскритиковал отношение Балотелли к делу.

"Когда Марио не забивает на тренировках, он начинает злиться, оскорблять себя, но это делает его только сильнее", — рассказал Кардинале.

"Когда Балотели не забивает, его не остановить. Как и любому игроку, Марио нужно работать, чтобы тренер выпустил его в основе. Балотелли не понравилось быть запасным, хотя кому это вообще моет нравиться?"

"Однако таким образом Марио получил отличный заряд мотивации. Всю неделю он был хорош на тренировкам, соотвествуя всем ожиданиям тренера".

Сегодня Балотелли должен выйти в основе на матч с Лорьяном. Сейчас Ницца идет на 3-м месте в Лиге 1, уступая Монако 6 очков.