Франция

Наставник Ниццы Люсьен Фавр воздержался от критики нападающего команды Марио Балотелли, который в матче с Лорьяном заработал уже третье удаление в сезоне.

Вчера Ницца минимально переиграла Лорьян – 1:0. В этой встрече итальянский форвард Орлят Марио Балотелли вновь заработал удаление. Оно стало для него уже третьим в Лиге 1.

Нападающий боролся с Зарго Туре за верховой мяч, после чего был удален. Возможно, причиной стали разногласия с арбитром матча.

"Я не собираюсь винить Балотелли. Это не в моем духе. Понятно, что оставаться вдесятером за 25 минут до конца игры сложно", — заявил Фавр в интервью официальному сайту Ниццы.

"Перед каждым матчем я непосредственно перед выходом на поле прошу игроков не зарабатывать красные карточки и пенальти в наши ворота. Не видел, что случилось в эпизоде с удалением. Наверное, что-то было сказано, не знаю…"

"Марио был хорош на тренировках на этой неделе. Он вновь набирает форму".

Удаление Балотелли

Сейчас Ницца 3 очка уступает лидирующему Монако, но по итогам тура может опуститься на 3-ю строчку, если ПСЖ не проиграет Тулузе. В следующем туре Орлята сыграют с Монпелье.