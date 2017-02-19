Франция

Аргентинский специалист возглавит Лилль в следующем сезоне.

Лилль подтвердил информацию о том, что новым наставником команды станет Марсело Бьелса.

Как сообщает официальный сайт Лилля, аргентинский специалист подписал двухлетний контракт, который вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Отметим, ранее Марсело Бьелса уже тренировал французские клубы – с 2014 по 2015 год он возглавлял Марсель.

В нынешнее время Лилль занимает четырнадцатую позицию в национальном первенстве, набрав 29 очков после 26-ти туров.