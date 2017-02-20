Франция

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери уверен, что парижанам следует действовать лучше в матчах с командами, которые предпочитают играть от защиты.

Вчера ПСЖ разошелся безголевой ничьей с Тулузой, хотя 14 февраля камня на камне не оставил от самой Барселоны – 4:0.

"Нам нужно работать над тем, чтобы действовать лучше в таких матчах, как с Тулузой (0:0) или Лиллем (2:1)", — заявил Эмери.

"ПСЖ должен научиться вскрывать массированную оборону. Такую, как выстроила Тулуза – когда в защите отрабатывает очень много игроков".

"Думаю, мы заслуживали победу в этом матче. Но против таких команд, как Тулуза мы должны действовать лучше".

Сейчас ПСЖ занимает второе место в Лиге 1. Парижане по дополнительным показателям опережают Ниццу и на 3 очка отстают от Монако.