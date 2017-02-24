Франция

Три следующих домашних матча Бастия не сможет собрать на своем стадионе аншлаг.

Дисциплинарный комитет французской Лиги 1 наказал Бастию за расистские оскорбления в адрес форварда Ниццы Марио Балотелли со стороны группы болельщиков корсиканского клуба.

В ближайших трех домашних матчах часть секторов стадиона будут закрыты для болельщиков. Кроме того, команда условно наказана снятием одного очка, которого лишится в случае повторения подобных инцидентов.

Как сообщила Бастия, одного из обидчиков Балотелли идентифицировали и запретили ему посещение клубного стадиона.

Нынче Бастия занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от безопасной зоны на четыре очка.