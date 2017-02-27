Франция

Корсиканский клуб расстался с Франсуа Чикколини после серии неудачных результатов.

Занимающая предпоследнее место в первенстве Лиги 1 Бастия решила расстаться с тренером, отправив в отставку Франсуа Чикколини.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства корсиканцев стало разгромное поражение от Анже. На данный момент Бастия занимает предпоследнее место, имея в активе 23 очка и от спасительного места, дающего шанс хотя бы на плей-офф, команду, которая не может выиграть в национальном первенстве на протяжении 8-ми туров, отделяют четыре пункта.

По информации L'Equipe, главным претендентом на замещение вакантной должности наставника Бастии является уволенный в декабре из клуба второго французского дивизиона Ред Стар Руй Алмейда.