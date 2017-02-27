Франция

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабио не спешит подписывать новый контракт с клубом, однако настаивает, что не думает об уходе.

В нынешнем сезоне Рабио под руководством Унаи Эмери сумел завоевать место в основе ПСЖ. 21-летний Адриен сыграл важную роль в победе над Барселоной 4:0 в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее СМИ писали о том, что Адриен может уйти в Реал, Арсенал или Тоттенхэм.

"Мой контракт с ПСЖ рассчитан до 2019 года и я считаю, что мне некуда спешить. Если честно, я не думал пока о своем будущем", — заявил Рабио.

"Если приходят предложения от больших клубов – их стоит рассмотреть. Реал – действительно великий клуб, но важнее всего настоящее. Я сконцентрирован сейчас именно на нем".

В нынешнем сезоне на счету Рабио 19 матчей в Лиге 1 (13 в основе), 1 гол и 1 ассист.