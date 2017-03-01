Франция

Владелец Марселя Фрэнк Маккорт заявил, что летом Провансальцы будут готовы щедро потратиться на новичков.

Владелец Марселя Фрэнк Маккорт, который приобрел клуб в прошлом году, намерен вернуть "бело-голубых" на вершину французского футбола.

"Мы можем пообещать, что собираемся укрепить команду и сделать клуб конкурентоспособным. Мы будем очень активными. Мы уже начали работу на рынке, ведь здесь важна хорошая подготовка. Мы ищем талантливых игроков, которые способны усилить Марсель", — заявил Маккорт.

"Будем ли мы готовы потратить 50 или 60 млн. евро на одного игрока? Если мы посчитаем, что это лучшая стратегия для достижения нашей цели, то ответ является положительным".

На данный момент Марсель занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков после 27 матчей.