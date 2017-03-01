Франция

Монако объявил о покупке контрольного пакета акций бельгийского футбольного клуба.

Выступающий во втором дивизионе чемпионата Бельгии Серкль Брюгге официально стал фарм-клубом Монако. Об этом информирует официальный сайт бельгийского клуба.

Бельгийцы приняли предложение Монегасков о продаже контрольного пакета акций. Теперь французкий клуб сможет отправлять в Бельгию своих молодых игроков для того, чтобы те набирались опыта.

Монако будет оказываться финансовую поддержку Серклю, который идет на данный момент на 3 месте во второй лиге Бельгии.