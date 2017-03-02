Монако вышел в четвертьфинал Кубка Франции после выездной победы над Марселем.
twitter.com/AS_Monaco
02 марта 2017, 00:45
Марсель — Монако 3:4
Голы: Пайе, 43, Кабелла, 84, 111 — Пеле, 19 (в свои ворота), Мбаппе, 66, Менди, 104, Лемар 113
Марсель: Пеле — Сакаи (Фанни, 97), Сертик, Роланду, Дориа, Бедимо — Товен, Ванкер (Замбо, 71), Лопес (Кабелла, 77), Пайе — Н'Джие
Монако: Де Санктис — Туре, Раджи, Жемерсон, Менди — Дирар (Силва, 80), Бакайоко, Моутиньо, Жорже (Лемар, 95) — Жермен (Фабиньо, 80), Мбаппе
Предупреждения: Ванкер, Дориа — Фабиньо