Подопечные Франка Пасси на выезде обыграли представителя 4-го дивизиона Бержерак благодаря голу Эдера на 94-й минуте.
losc.fr
03 марта 2017, 00:20
Бержерак - Лилль 1:2
Голы: Камиссоко, 90+2 — Лопеш, 71, Эдер, 90+4
Бержерак: Доливе — Фукс, Зидан, Камиссоко, Лакрам, Шевалье — Бангре (Делькло, 64), Жамай, Ковен (Диа, 71) — Бускарра (Майенга, 82), Пинту
Лилль: Маньян — Аркус, Сумаро, Алонсо, Мендил — Лопеш (Террье, 75), Биссума, Амаду, Слити (Кишна, 58) — Балули (Шека, 82) — Эдер
Преупреждения: Лакрам, Зидан — Террье
Удаление: Пинту, 90+5