Франция

Полузащитник Марко Верратти заявил, что хочет остаться в Пари Сен-Жермен.

Марко Верратти настаивает, что он не намерен покидать Пари Сен-Жермен этим летом и мечтает выиграть с парижским клубом Лигу чемпионов.

"Я хочу остаться. Я часть проекта, которым могут похвастаться не многие клубы в Европе. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов здесь с ПСЖ", — сказал Верратти.

"Сейчас я чувствую себя хорошо и могу играть три матча в неделю без физических проблем или усталости. В современном футболе важнее всего быть физически готовым".

В этом сезоне 24-летний Верратти провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.