Разгромив Нант, Монако восстанавливает трехочковое преимущество над преследователями.
КИЛИАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
06 марта 2017, 00:34
До окончания чемпионата Франции остается еще четверть дистанции, и говорить о том, что Монако станет чемпионом, слишком рано. Однако монегаски очень уверенно продвигаются к заветной цели, опережая и ПСЖ, и Ниццу на 3 очка.
Монако — Нант 4:0
Голы: Мбаппе, 4, 45+1, Жермен, 43, Фабиньо, 59, с пенальти.
Монако: Субашич — Сидибе, Глик, Джемерсон, Менди — Бернарду Силва (Дирар, 78), Фабиньо, Бакайоко, Лемар — Жермен (Кардона, 85), Мбаппе (Жоао Моутиньо, 68).
Нант: Дюпе — Дюбуа, Джиджи, Диего Карлос, Лукас Лима — Пардо (Бамму, 62), Ронье, Жийе, Томассон (Харет, 46) — Сала (Илоки, 62), Накулма.
Предупреждения: Джемерсон, Сидибе — Пардо, Бамму.