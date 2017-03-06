Франция

Разгромив Нант, Монако восстанавливает трехочковое преимущество над преследователями.

До окончания чемпионата Франции остается еще четверть дистанции, и говорить о том, что Монако станет чемпионом, слишком рано. Однако монегаски очень уверенно продвигаются к заветной цели, опережая и ПСЖ, и Ниццу на 3 очка.

Монако — Нант 4:0

Голы: Мбаппе, 4, 45+1, Жермен, 43, Фабиньо, 59, с пенальти.

Монако: Субашич — Сидибе, Глик, Джемерсон, Менди — Бернарду Силва (Дирар, 78), Фабиньо, Бакайоко, Лемар — Жермен (Кардона, 85), Мбаппе (Жоао Моутиньо, 68).

Нант: Дюпе — Дюбуа, Джиджи, Диего Карлос, Лукас Лима — Пардо (Бамму, 62), Ронье, Жийе, Томассон (Харет, 46) — Сала (Илоки, 62), Накулма.

Предупреждения: Джемерсон, Сидибе — Пардо, Бамму.