Франция

Агент защитника ПСЖ Маркиньоса Джулиано Бертолуччи рассказал, что ПСЖ не намерен расставаться с его клиентом, но стороны не ведут переговоры о продлении контракта.

Прошлым летом слухи упорно связывали Маркиньоса с Барселоной. Однако бразилец остался в ПСЖ. В нынешнем сезоне на его счету уже 33 матча во всех турнирах.

"Контракт Маркиньоса еще не продлен. Переговоры остановились 5 месяцев назад", — заявил Бертолуччи в интервью Mundo Deportivo.

"Президент ПСЖ никогда не хотел обсуждать возможность ухода Маркиньоса. Прошлым летом ПСЖ отказался от 60 млн евро за него".

Тем не менее, Бертолуччи не стал исключать, что когда-то защитник окажется в Испании.

"В чемпионате Испании очень интересно играть, а Барселона – великий клуб. В Премьер-лиге также есть много великих клубов".

Нынешний контракт Маркиньоса рассчитан до июня 2019 года.