Франция

Клуб готов рассмотреть предложения по своему центральному полузащитнику Тьему Бакайоко, если цена будет достойной.

На протяжении нескольких месяцев Ювентус обхаживал Монако, желая приобрести у монегасков 22-летнего опорного полузащитника Тьему Бакайоко. В конце концов терпение лидера чемпионата Франции лопнуло.

Как сообщает France Football, чтобы отпугнуть претендентов, Монако установил за футболиста цену в 60 миллионов евро. Правда, неизвестно, успокоит ли эта сумма Старую Синьору.

В нынешнем сезоне игрок французской "молодежки" провел за Монако 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.