Франция

Полиция начала расследование в связи с нападением фанатов ПСЖ на игроков парижского клуба в аэропорту Бурже после их вылета из Лиги чемпионов от Барселоны.

Прилетев домой из Каталонии после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны со счетом 6:1, игроки ПСЖ наткнулись на разгневанных фанатов, которые оскорбляли футболистов и разбили их автомобили.

"Несмотря на предпринятые меры безопасности, в аэропорту Бурже игроки столкнулись с группой людей, которые угрожали им", — гласит официальное заявление клуба.

"Эти люди оскорбляли игроков, после чего вандализировали их автомобили. Были повреждены несколько машин".

"Клуб и все присутствующие сообщили следователям о своей готовности помочь расследованию, чтобы разобраться в этом печальном инциденте".

ПСЖ также утверждает, что во время инцидента один человек был сбит автомобилем, пытаясь скрыться от толпы, которая угрожала физической расправой игрокам и их семьям.