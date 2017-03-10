Франция

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри может сменить Унаи Эмери на посту главного тренера парижан.

Согласно L'Equipe, двухлетний контракт, подписанный Эмери с ПСЖ прошлым летом, будет разорван после завершения текущего сезона. Источник сообщает, что в случае отставки испанца, новым главным тренером "красно-белых" может стать Аллегри.

Боссы парижан решились на такой шаг после того, как их команда упустила преимущество над Барселоной (4:0), добытое в первом матче противостояния, и вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче (1:6).

Ранее СМИ связывали наставника Старой Синьоры с Арсеналом и Барселоной.

После 28 туров Лиги 1 ПСЖ занимает второе место в таблице. Отставание от лидера чемпионата Монако составляет 3 очка.