Франция

Агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти пригрозил судебным иском против L'Equipe, который заявляет, что перед вылетом в Барселону итальянец провел ночь в ночном клубе.

Подопечные Унаи Эмери вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив Барселоне на Камп Ноу со счетом 6:1 после домашней победы 4:0.

Верратти был раскритикован за плохую игру в Каталонии, и L'Equipe утверждает, что итальянец и его партнер по полузащите Блез Матуиди были замечены в популярном парижском ночном клубе перед вылетом команды в Испанию.

ПСЖ отреагировал на эти слухи, назвав их "оскорбительными для игроков и клуба", а также раскритиковал издание за публикацию неточной информации.

Агент итальянского полузащитника Донато Ди Кампли еще жестче ответил на эти обвинения и объявил, что он и его клиент начнут судебный процесс.

"То, о чем написали в L'Equipe — абсолютная ложь. Мы примем законные меры. Никто не смеет наносить ущерб имиджу Марко", — заявил Ди Кампли.

"Одно дело — критиковать парня за его игру, и совсем другое — обсуждать его личный образ, говорить абсолютную ложь".