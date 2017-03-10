Франция

Полузащитник Ниццы Вилан Сиприен получил серьезную травму ноги в матче Лиги 1 против Кана.

В матче против Кана 22-летний полузащитник Ниццы Вилан Сиприен высоко подпрыгнул в борьбе за мяч, но неудачно приземлился на газон и вывернул колено.

Сиприен был заменен на 57-й минуте игры и покинул поле на носилках.

О степени тяжести травмы пока не сообщается, но, вероятнее всего, французу предстоит провести вне игры долгий период времени.

В текущем сезоне Сиприан провел за Ниццу 34 матча во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 3 результативные передачи.