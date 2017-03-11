Франция

ПСЖ выразил свою неудовлетворенность тем, что одно из ведущих французских изданий — L'Equipe — распространяет заведомо ложную информацию о клубе.

14 февраля парижане переиграли Барселону 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако восторги длились недолго – уже 8 марта каталонцы взяли реванш со счетом 6:1 и прошли дальше.

После этого в СМИ появились слухи о том, что игроки Принцев Блез Матуиди и Марко Верратти были замечены в ночном клубе за 2 дня до ответной игры с "блаугранас".

"Блеза Матуиди и Марко Верратти видели в ночном клубе за 2 дня до матча с Барселоной? Это оскорбление профессионализма игроков и их клуба. Поражение не может быть поводом для того, чтобы публиковать такую ехидную информацию", — гласит заявление ПСЖ.

"Позор тем в L'Equipe, кто подает такие "новости", даже не проверяя их. L'Equipe потерял наше доверие".

"Мы также шокированы информацией о том, что клуб якобы подавал запрос в Префектуру Парижа на проведение праздничного парада на Елисейских полях в случае победы в Лиге чемпионов. Это все не соответствует действительности и было очень некорректным шагом со стороны автора. Что происходит в L'Equipe, что они публикуют такое вранье?".