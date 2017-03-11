Президент парижан Насер Аль-Хелайфи выразил свою полную поддержку наставнику команды Унаи Эмери.
Унаи Эмери, football.ua
11 марта 2017, 14:56
ПСЖ оказался не готов для того, чтобы одолеть Барселону по результатам двухматчегового противостояния. В первом матче "красно-белые" одержали уверенную победу (4:0), но на Камп Ноу парижане проиграли (1:6), что привело к вылету ПСЖ из турнира.
После этого драматичного матча в сети начали появляться слухи о том, что Эмери покинет Париж по окончанию этого сезона. Но президент клуба выразил слова поддержки специалисту.
"В этой ситуации каждый должен взять на себя ответственность", — сказал Аль-Хелайфи в интервью Le Parisien.
"Это касается меня, спортивных директоров, тренера и всех игроков команды".
"После того, как Эмери возглавил команду, он невероятно усердно работал каждый день. Мы должны извлечь урок из этого поражения и идти дальше, а не позволять эмоциям руководить действиями".
"Мы верим в него, у Эмери есть полная поддержка со стороны руководства команды. Сейчас надо сосредоточиться на оставшихся задачах на этот сезон".
После 28 туров Лиги 1 ПСЖ занимает второе место в таблице, отставая от лидера чемпионата Монако на 3 очка.