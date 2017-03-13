Центральный полузащитник Ниццы Уилан Сиприен порвал крестообразные связки колена и точно не сыграет в нынешней кампании.
Вилан Сиприен, фото фк ницца
13 марта 2017, 13:52
В пятницу Ницца играла с Каном. Во время матча Сиприен получил травму и немедленно был заменен.
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Get French Football News сообщает, что опасения подтвердились – у хавбека разрыв крестообразных связок колена. Таким образом, Уилан больше не появится на поле в нынешнем сезоне.
Это повреждение уменьшает шансы Ниццы на чемпионство – уже сейчас Орлята уступают Монако 5 пунктов.