В пятницу Ницца играла с Каном. Во время матча Сиприен получил травму и немедленно был заменен.

 

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Get French Football News сообщает, что опасения подтвердились – у хавбека разрыв крестообразных связок колена. Таким образом, Уилан больше не появится на поле в нынешнем сезоне.

Это повреждение уменьшает шансы Ниццы на чемпионство – уже сейчас Орлята уступают Монако 5 пунктов.