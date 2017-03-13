Франция

Центральный полузащитник Ниццы Уилан Сиприен порвал крестообразные связки колена и точно не сыграет в нынешней кампании.

В пятницу Ницца играла с Каном. Во время матча Сиприен получил травму и немедленно был заменен.

Get French Football News сообщает, что опасения подтвердились – у хавбека разрыв крестообразных связок колена. Таким образом, Уилан больше не появится на поле в нынешнем сезоне.

Это повреждение уменьшает шансы Ниццы на чемпионство – уже сейчас Орлята уступают Монако 5 пунктов.