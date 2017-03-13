Франция

Нападающий Монако Радамель Фалькао накану ответного матча с Манчестер Сити в 1/8 финала ЛЧ рассказал о выступлениях за Монако

"Быть капитаном Монако, вести за собой невероятно талантливых игроков — большая честь. Думаю, в будущем многие из них станут важными фигурами в мировом футболе.

Я наслаждаюсь своей ролью, пытаюсь справляться с возложенной на меня ответственностью. Когда я здоров, стараюсь пользоваться своим опытом и подталкивать команду к нашим целям, а также помогать игрокам, если кто-то в чем-то нуждается. Суть в том, чтобы передать свой опыт другим.

Большинство игроков молоды и очень талантливы. У них потрясающая техника и вообще все качества, чтобы решить исход матча. Они быстры, физически крепки и превосходно играют один в один. Думаю, многие из них станут футболистами мирового класса, хотя немало зависит и от их психологии.

Атмосфера потрясающая. Игроки амбициозные и очень толковые. Когда результаты положительные, работается легче. Мы все вместе отлично проводим время и наслаждаемся нынешним сезоном.

В этом сезоне я много играю, появилась стабильность. Клуб в меня верит, тренерский штаб и команда дают понять, что я очень для них значим.

Думаю, главная причина — уверенность в себе и регулярная игра. Остальное приходит само собой. Футболист не может забыть, что такое играть в футбол. Уверен, что мне лишь требовалось игровое время. Никто никогда не забудет, как же забивать голы", — признался Фалькао.

Также нападающий рассказал, какие черты характеризуют тренера Леонарду Жардима.

"Это очень умный тренер, отлично читающий игру. Он прекрасно понимает, что требуется каждому игроку.

Умение управлять людьми ему очень помогает. Он понимает, что в его распоряжении есть несколько молодых ребят, которым еще нужно заматереть в футбольном смысле. Обучая их, он сохраняет терпение и спокойствие, и этот фактор очень важен.

Думаю, что его навыки играют важнейшую роль в наших результатах. Именно благодаря этому мы и прошли столь далеко в Лиге чемпионов".

Напомним, Монако лидирует в чемпионате Франции с 68 очками.