Франция

Тренеру Лиона Бруно Генезио клуб предложит продлить контракт еще на год.

Несмотря на то, что наставника Лиона Бруно Генезио постоянно критикуют на протяжении сезона за неудачные выступления команды в чемпионате Франции, руководство клуба намерено продолжить сотрудничество с тренером.

"Бруно продолжит работать с нашей командой, — сказал в интервью L'Equipe du Soir специальный консультант Лиона Жерар Улье. — Он уже проделал огромную работу, и может сделать еще больше. У него есть очень хорошие качества — умение делать выводы из ошибок и прислушиваться к дельным советам".

В настоящий момент Лион идет 4-м в Лиге 1 без шансов подняться на 3-ю строчку, дающую путевку в Лигу чемпионов.