Франция

Футболисты ПСЖ недовольны своим наставником Унаи Эмери.

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери испытывает большие проблемы в общении со своими футболистами. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, футболисты не уважают некоторые решения испанского тренера, а также недовольны своим тренером в проигранном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Барселоной (6:1).

У Эмери конфликты с такими игроками: Хесе Родригес, Ди Мария, Серж Орье и Марко Верратти. В данный момент ситуация стала критической. После поражения от Барселоны Эмери заявил футболистам: "Я говорил с великим тренером, и он сказал мне, что в его распоряжении были большие игроки, которые привыкли к трудностям и победам". Футболисты ПСЖ решили, что Эмери считает их слабее футболистов Барселоны.

Напомним, что в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов Барселона переиграла команду из Парижа с разгромным счетом (6:1). Два гола в том матче каталонцы забили с пенальти, которые,как считают некоторые фаны, были назначены не по делу.

ПСЖ подал в официальную жалобу на судейство в матче с Барселоной (6:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.