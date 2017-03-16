Франция

Полузащитник ПСЖ Марко Веррати намерен добиться наказания для издания, которое его оклеветало.

ПСЖ 14 февраля обыграл Барселону дома 4:0, но 8 марта на выезде уступил 1:6 и выбыл из Лиги чемпионов. На фоне этого в одном из ведущих спортивных изданий Франции, L'Equipe, появилась информация о том, что хавбеки парижан Марко Верратти и Блез Матуиди были в одном из ночных клубов столицы 6 марта.

Верратти утверждает, что это неправда и намерен добиться справедливости в суде.

"Господин Марко Верратти, профессиональный футболист из ФК ПСЖ и сборной Италии, обратил внимание на публикацию в газете L'Equipe от 10 марта 2017 года", — гласит официальное заявление.

"На третьей странице вышла статья без указания авторства с заголовком: "Матуиди и Верратти развлекались перед Барселоной", в которой утверждается: "Ночью в понедельник (6 марта 2017) бренд Puma организовал мероприятие в парижском ночном клубе, чтобы запустить коллекцию, разработанную певицей Рианной. L'Equipe удалось узнать, что Блез Матуиди и Марко Верратти были приглашены на закрытую вечеринку. По утверждением нескольких очевидцев, 2 игроков ПСЖ, которым на следующий день предстоял вылет в Барселону, покинули заведение далеко за полночь".

"Эта статья ставит под сомнение профессионализм Марко Верратти, опираясь на матч 8 марта против Барселоны. Марко Верратти твердо заявляет, что информация, содержащаяся в заметке, является полной неправдой. Это просто вранье".

"Марко Верратти, так же как и Блез Матуиди, никогда не был на вечеринке. Марко Верратти был дома со своей девушкой и сыном ночью 6 марта, за день до вылета в Барселону".

"Данным заявлением Марко Верратти намерен полностью опровергнуть информацию, приведенную в статье. Действия издания нарушают этические нормы и стандарты профессиональных журналистов. В этом случае была опубликована непроверенная информация. Данная публикация пагубно сказалась на имидже Марко Верратти как футболиста и семьянина".

"Марко Верратти желает сообщить, что он поручил господину Карло Альберто Брузе, юристу из Апелляционного суда Парижа, привести в действие все средства правовой защиты, как гражданской, так и криминальной для пресечения подобных действий, а также добиться возмещения нанесенного ущерба".