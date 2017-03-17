Метц в родных стенах переиграл Бастию благодаря автоголу Сиони, а Лилль и Марсель разошлись миром.

Метц — Бастия 1:0
Гол: Сиони , 46 (автогол)

Метц: Дидильон — Баллиу, Бишевац, Фалетт (Милан, 31), Ассу-Экотто — Дукуре, Манджек — Жуффре, Коад, Сарр (Нгетте, 45) — Диабате

Бастия: Лека — Сиони (Кейта, 59), Роз, Эль-Каутари, Маранж — Каюзак, Кулибали — Нанжис (Нгандо, 75), Онианге, Сень-Максимен — Распентино

Предупреждения: Баллиу, Нгетте — Сиони, Нгандо

Лилль — Марсель 0:0

Лилль: Эньема — Коршья, Сумаро, Алонсо, Бериа — Шека, Амаду — Де Превиль (Биссума, 86), Бензия (Кишна, 78), Рони Лопеш (Эль-Гази, 63) — Эдер

Марсель: Пеле — Сакаи, Фанни, Роланду, Бедимо — Лопес (Замбо, 57), Сертик, Сансон (Дориа, 82) — Товен, Кабелла (Н'Джие, 60), Пайе

Предупреждения: Шека — Бедимо, Сансон, Пайе, Сакаи