Франция

Полузащитник Лиона Мемфис Депай не разочарован своим уходом из Манчестер Юнайтед.

“У меня нет обид на Моуриньо. Я делал то, что должен был делать на тренировках. Конечно, я не понимал его решений, но он был боссом. Я должен был принять этот выбор — думаю, я был недостаточно хорош для него. Но, все нормально, я показываю свой уровень здесь", — сказал Депай.

"Я вернусь на вершину и мы посмотрим что случится дальше", — уверен в себе голландский полузащитник.

"Уход из Манчестер Юнайтед? Это не стало сложностью, ведь я молод и должен играть. Я подумал, когда я последний раз играл 90 минут до перехода в Лион — это было год назад. Это невероятно", — признался Депай.

За Лион Депай сыграл 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что один из голов в составе Лиона Депай забил из центрального круга.