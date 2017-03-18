Франция

Главный тренер Реала Зинедин Зидан следил за Килианом Мбаппе до его перехода в Монако.

Зидан признался, что 18-летний вундеркинд из Монако Килиан Мбаппе мог оказаться в Реале, но в итоге перешел в стан монегасков.

"Мбаппе был одной ногой в Реале, но в итоге перешел в Монако. Не могу сейчас что-то сказать об этом трансфере. Мбаппе – потрясающий футболист. То, что он делает в таком возрасте — великолепно", — впечатлен Зидан.

"На данный момент меня больше всего волнует наш грядущий матч против Атлетика", — признался тренер Реала.

Стоит отметить, что скауты МЮ просматривали Мбаппе и Бакайоко.