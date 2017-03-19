Франция

Президент Нанси Жак Руссело возмущен отношением игроков к делу.

Президент Нанси Жак Руссело не стал скупиться на выражения после того, как его команда уступила главному конкуренту в борьбе за выживание — Лорьяну (0:2).

"Я сказал игрокам, что они маленькие идиоты и должны шевелить своими задницами. Это недопустимо. Они не показали, что являются игроками уровня Лиги 1, учитывая тот факт, что им вообще повезло выступать на таком уровне", — возмущен Руссело.

"Тренер останется с нами. Он будет делать то, что необходимо, а игроки должны вести себя образцово", — приводит слова Руссело getfootballnewsfrance.com.

"Нет никакого смысла спешить с продажей клуба. Сейчас чрезвычайно важно обеспечить пребывание в Лиге 1 на следующий сезон", — добавил Руссело.

После 30-ти туров Нанси занимает 18 место в чемпионате, набрав 28 очков.