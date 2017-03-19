Франция

В 30-м туре чемпионата Франции Монако не удалось оторваться от ПСЖ.

В центральном матче 30-го тура чемпионата Франции ПСЖ встретился с Лионом. Гости быстро вышли вперед благодаря голу Лаказетта. Свое преимущество Ткачам не удалось удержать, поскольку парижанам удалась концовка первого тайма. За шесть минут ПСЖ вышел вперед, благодаря голам Рабио и Дракслера.

Во втором тайме команды показали в целом равную игру, но Лион так и не сумел отыграть отставание. ПСЖ продолжает оставаться в гонке за чемпионский титул.

ПСЖ — Лион 2:1

Голы: Рабио, 34, Дракслер, 40 — Лаказетт, 6

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Максвелл, Орье, Тиаго Силва, Пасторе (Лукас Моура, 79), Рабио, Ди Мария, Верратти (Мотта, 89), Дракслер (Матюиди, 54), Кавани.

Лион: Антони Лопеш, Янга-Мбива, Морель, Рафаэл, Диакаби, Гоналон, Толиссо, Фекир, Вальбуэна (Геззаль, 64), Депай (Корне, 77), Лаказетт (Дардер, 52).

Предупреждения: Рабио, Кавани — Гоналон

Кан — Монако 0:3

Голы: Мбаппе, 13, 81, Фабиньо, 49, с пенальти.

Кан: Веркутр — Жибер, Да Сильва (Макенго, 67), Яхья, Бен Юссеф, Бесса — Адеоти, Фере, Роделен — Карамо (Луис, 76), Сантини.

Монако: Субашич — Туре, Глик, Джемерсон, Менди — Дирар, Жоао Моутиньо, Фабиньо, Лемар (Бернарду Силва, 82) — Жермен (Бакайоко, 79), Мбаппе (Кардона, 88).

Предупреждение: Да Сильва.

Дижон — Сент-Этьен 0:1

Гол: Верету, 77.

Дижон: Рейне — Шафик (Амальфитано, 84), Лотье, Ланг, Хаддади — Лис Мелу, Абейд, Бальмон (Мартен, 46) — Жулио Тавареш, Диони, Саммаритано (Мари, 61).

Сент-Этьен: Руффье — Пьер-Габриэль, Теофтль Катерин, Перрен (Лакруа, 59), М'Бенгу — Верету, Селнес — Хаммума, Севе (Корнье, 64), Монне-Паке — Берич (Лемуан, 84).

Предупреждения: Абейд, Диони — М'Бенгу.