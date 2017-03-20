Франция

Нападающий Монако Килиан Мбаппе настаивает на том, что он очень спокойно относится к сообщениям СМИ об интересе к нему со стороны топ-клубов.

Благодаря дублю Мбаппе в матче 30-го тура Лиги 1 Монако переиграл Кан (3:0). Теперь на счету 18-летнего француза 14 голов в последних 12 играх за Монако. Благодаря своей великолепной игре в этом сезоне Киллиан уже вызывает интерес у многих европейских ведущих команд. Таких, например, как Реал и Манчестер Юнайтед.

"Я бы не сказал, что то, что я делаю необычно. Я бы просто сказал, что я способен делать то, что знаю лучше всего. Не сказал бы, что это необычно", — сказал форвард.

"Выдающийся игрок это тот, который может забить 60 голов за сезон, я столько не забиваю. Поэтому, я думаю, не стоит злоупотреблять этим термином".

"Извините, но я не смотрю то, что пишет английская пресса. Меня не беспокоит внимание вокруг меня".

"Я встаю утром, тренируюсь, как и все остальные. Стараюсь каждый день становиться лучше, пытаюсь делать на поле все то, что выполняю на тренировках. Пока это хорошо работает".

На счету Мбаппе в этом сезоне 32 матча за Монегасков во всех турнирах, в которых он сумел забить 19 голов и отдать 11 голевых передач.