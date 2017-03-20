Франция

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Франции между ПСЖ и Лионом.

В центральном матче 30-го тура чемпионата Франции ПСЖ играл с Лионом. Гости быстро вышли вперед благодаря голу Лаказетта. Свое преимущество Ткачам не удалось удержать, поскольку парижанам удалась концовка первого тайма. За шесть минут ПСЖ вышел вперед, благодаря голам Рабио и Дракслера.

ПСЖ — Лион 2:1

Голы: Рабио, 34, Дракслер, 40 — Лаказетт, 6

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Максвелл, Орье, Тиаго Силва, Пасторе (Лукас Моура, 79), Рабио, Ди Мария, Верратти (Мотта, 89), Дракслер (Матюиди, 54), Кавани.

Лион: Антони Лопеш, Янга-Мбива, Морель, Рафаэл, Диакаби, Гоналон, Толиссо, Фекир, Вальбуэна (Геззаль, 64), Депай (Корне, 77), Лаказетт (Дардер, 52).

Предупреждения: Рабио, Кавани — Гоналон