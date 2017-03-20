Франция

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабио признался, что не должен был играть в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против Барселоны.

Парижане потерпели сокрушительное поражение на Камп Ноу от Барселоны (1:6), и несмотря на победу в первом матче противостояния (4:0), вылетели из розыгрыша ЛЧ.

Полузащитник ПСЖ Рабио признался, что не был полностью готов к матчу в Испании.

"Я играл с инфекцией в груди", — сказал Адриен после победного матча его команды над Лионом.

"Мне очень хотелось сыграть в том матче, но это было не самое лучшее решение. Сейчас я в порядке, но мне жаль, что играл против Барсы, ведь я не был готов на сто процентов".

"Возможно, нужно было поставить другого футболиста на мое место. Это правда, что у меня были проблемы".

В матче прошлого тура чемпионата Франции с Лионом Рабио забил гол и принес победу своей команде в матче (2:1).