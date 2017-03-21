Франция

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабио попал в сферу трансферных интересов Ювентуса и Барселоны.

В данный момент Юве и Барса находятся в поисках игрока, способного усилить центр полузащиты. Первоначально свое внимание европейские гранды обратили на Марко Вератти из ПСЖ, однако цена свыше 80 млн евро и нежелание парижан отпускать одного из своих лидеров послужило тому, что туринцы и каталонцы переключились на другого хавбека чемпионов Франции – Адриена Рабио.

Как сообщает Le10Sports, Барселона и Ювентус, которые ранее соперничали за Вератти, теперь предпримут попытку заполучить его одноклубника Рабио.

21-летний Адриен является выпускником клубной академии ПСЖ, и в данный момент пользуется доверием главного тренера команды Унаи Эмери, получая гораздо больше игровой практики, чем это было в предыдущие годы.

В 30 играх во всех турнирах в текущем сезоне Рабио отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.