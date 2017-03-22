Франция

Представитель полузащитника ПСЖ Марко Верратти уверен, что его клиенту надо менять команду.

К полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют интерес Барселона, Ювентус, Интер и другие клубы, которые могут себе позволить выложить несколько десятков миллионов за итальянца. И несмотря на заявления самого футболиста о желании остаться в Париже, его переход может состояться уже летом.

"Ситуация непростая, — поведал в интервью Gazzetta dello Sport агент Верратти Донато Ди Кампли. — У Марко действующий контракт с ПСЖ до 2021 года, но он мечтает о серьезных титулах, а в парижской команде он ничего не выиграет кроме внутренних французских трофеев. По большому счету, вопрос стоит таким образом: оставаться в Париже и получать много денег, получать еще больше денег где-то на Востоке или стать чемпионом мирового уровня".

"Верратти должен сам принять решение, однако могу сказать, что если он захочет покинуть ПСЖ, то только ради перехода в Топ-клуб. Это вряд ли будет Италия, возможно Бундеслига или Ла Лига, но только Топ-клуб".

24-летний Марко Верратти перешел в ПСЖ из Пескары в 2012 году. Отыграл за парижан 186 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча. За без малого 5 лет в Париже итальянец выиграл 4 титула чемпиона Франции, 2 национальных Кубка, 3 Кубка французской лиги и 4 Суперкубка Франции.