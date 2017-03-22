Франция

Монако получил рекордное предложение по 18-летнему таланту Киллиану Мбаппе.

Монако не отпустило Мбаппе за 110 миллионов, Getty Images

Монако не отпустило Мбаппе за 110 миллионов, Getty Images

Несмотря на свой юный возраст, Килиан Мбаппе стал настоящей звездой и вызвал интерес у лучших клубов Европы.

При этом, Монако планирует выручить рекордные деньги за 18-летнего таланта. Монегаски уже отклонили предложение на 110 миллионов евро. Судя по всему, руководство клуба рассчитывает на дальнейший прогресс и повышение трансферной стоимости футболиста.

Предложение поступило от неназванного большого европейского клуба. Сообщается, что клуб готов был выплатить 110 миллионов евро единоличным платежом.

Стоит отметить, что в испанских СМИ прогнозируют активный интерес к Мбаппе со стороны Реала, который вполне мог бы побить трансферный рекорд ради талантливого нападающего.

Предложения такого рода неудивительны. На счету 18-летнего игрока 32 матча, 19 голов и 11 голевых передач в нынешнем сезоне.