Монако получил рекордное предложение по 18-летнему таланту Киллиану Мбаппе.
Монако не отпустило Мбаппе за 110 миллионов, Getty Images
22 марта 2017, 14:11
Несмотря на свой юный возраст, Килиан Мбаппе стал настоящей звездой и вызвал интерес у лучших клубов Европы.
При этом, Монако планирует выручить рекордные деньги за 18-летнего таланта. Монегаски уже отклонили предложение на 110 миллионов евро. Судя по всему, руководство клуба рассчитывает на дальнейший прогресс и повышение трансферной стоимости футболиста.
Предложение поступило от неназванного большого европейского клуба. Сообщается, что клуб готов был выплатить 110 миллионов евро единоличным платежом.
Стоит отметить, что в испанских СМИ прогнозируют активный интерес к Мбаппе со стороны Реала, который вполне мог бы побить трансферный рекорд ради талантливого нападающего.
Предложения такого рода неудивительны. На счету 18-летнего игрока 32 матча, 19 голов и 11 голевых передач в нынешнем сезоне.